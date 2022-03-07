台鐵公司化償債基金 工會要求交通部自籌

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）行政院上週通過台鐵公司化條例草案。台灣鐵路工會今天公布對照版本，其中有關償債基金部分，工會要求交通部自籌，不同意行政院版移撥台鐵資產設立基金。

台鐵資產多，但因負債累累，如何解決龐大債務，是公司化過程中很重要的關鍵。

行政院3日通過「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，共有23條；其中第10條規範政府應移撥台鐵經管的適足資產，由交通部設立基金，處理台鐵既存的短期債務。

根據交通部與主計單位多次開會，研議移撥台鐵3筆土地，包括台北機廠、台北車站特定區等土地，作為設立償債基金的財源。

台鐵工會的公司化條例草案版本共24條，訂定台鐵的歷史債務由政府概括承接或設置償債基金，清償所有債務，並列出歷史債務包括：台鐵長期負擔新舊制退撫金、新舊制退撫金衍生債務利息及其他配合政府政策而生虧損所累積，且基金財務來源由交通部自籌。

根據台鐵局長杜微上週在行政院會後記者會的說法，到去年底，台鐵負債為新台幣4208.1億元，其中短期債務為1484.47億元，未來由交通部設立基金承接，舉債產生的相關利息，由交通部編列預算補助；而台鐵應付的長期舊制退撫金負債，尚未支付的金額654.08億元，雖是公司承接，但由交通部逐年編預算支應。

台鐵還有1909.74億元的遞延負債，因非屬實質負債，工程完工後會撥入台鐵的使用財產，根據目前規劃由政府或公司承接，若由未來的台鐵公司承接，將每年認列政府補助收入；另有159.72億元的負債，屬台鐵因營運需求必要的支出，但尚未付給廠商的貨款，將採一般支付程序處理。

台鐵工會在第19條有關業務所需鐵路基礎設施部分，要求相關建設、重置與大修，客貨運輸營業及維修車輛的購置及相關檢修，由交通部編列全額預算支應；而行政院通過版本雖也是交通部編列預算支應，但規範具有自償性經費，且可歸屬台鐵公司部分，由台鐵公司負擔。

台鐵工會也在草案中，新增台鐵公司所需的財務調度，應由政府予以協助，也明定公司成立起6個月內自願退離人員加發的慰助金，由交通部編列預算支應，協助台鐵永續經營。

另雖然行政院版第1條就明定，交通部為經營鐵路，設國營台灣鐵路股份有限公司，工會版認為應專法專用，刪除「國營」，並增訂台鐵公司實收資本額不得低於登記資本額80%，登記資本額不得低於實際資產80%，同時強調台鐵公司由政府獨資經營，對外不開放持股。

台鐵工會也特別將行車安全納入草案，訂定台鐵公司對於行車安全具直接關聯的核心業務，應以最高標準及自辦為原則，明定相關辦法，確實優先遵守與執行。

交通部設定台鐵公司能在2024年1月掛牌；不過，台鐵工會在工會版公司化條例草案中，要求對應子法規定，皆須勞資協商達成共識，才能由行政院核定條例施行日期。

交通部正研擬台鐵公司化所需的子法共有13條，台鐵工會特別增加營運安全辦法。

行政院上週通過台鐵公司化條例草案後，已送立法院，台鐵工會的版本將協調由立法委員提出。（編輯：張雅淨）1110307