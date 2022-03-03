王國材談台鐵公司化 保證不裁員表現好可升遷快

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）行政院今天通過台鐵公司化相關修法草案。交通部長王國材中午接受影音媒體震傳媒專訪時，表示台鐵公司化不會裁員，未來表現好的員工，升遷也會快一點。

王國材說，台鐵公司化談了20年，很多事業單位都公司化了，只剩台鐵，如今院會通過了，行政組織便成公司組織，員工會惶恐會不會不穩定，工會會員會反對，甚至用比較激烈的方式抗爭，普悠瑪事件後，政府花了很多力氣做總體檢，前交通部長林佳龍和他花了很多力氣在努力改革台鐵的運務、工務、機務及電務，可是又發生太魯閣號事件，SOP沒有落實，假日施工等等問題，組織僵化的問題沒有改善，改革都難以落實。

王國材認為，台鐵需要一個改變的機會重生，並提到日本鐵路早就公司化，韓國鐵路也在2005年公司化。

針對台鐵組織改革可能帶來的人事衝擊，王國材保證不裁員，現職員工薪資福利也不減，因台灣港務公司和桃園國際機場公司的改制都是如此，福利有增無減，並尊重員工意願，維持公職或轉為公司員工身分，身分轉換會提供5年的猶豫期。

王國材說，台鐵公司化的設計，將因應安全和資產活化，會有新的需求，讓表現好的員工升遷快一點，這就是企業化的精神。

王國材也談到他到全國各地去跟台鐵員工座談，並承諾歷史債務由政府負擔，新台幣1484億元既存短期債務，設立基金逐年補貼還，因政府舉債有上限，若一次編列會超過舉債上限，如果台鐵配合政策支出造成的營運虧損，也會由政府補貼，基礎設施也是政府承擔。

針對台灣鐵路工會正研議工會版的台鐵公司化草案，王國材認為很好，他說，工會過去連談都不想談，現在會想提自己的版本，可以來對照一下哪個版本比較好，差別主要在資產的處理及債務的認定。

王國材也提台鐵公司化後，資產活化是重要的生財工具，他說，台鐵現在很多車站用地都荒廢，公司化條例草案有授權活化資產，除了政府付出，場站開發的現值不得了，具價值的車站，是台鐵的金雞母，副業開發和資產開發是很重要的收入來源，老幹新枝，台鐵在台灣扮演的角色很難取代。

王國材說，台鐵現在的組織僵化，組織如果沒有彈性和效率，改革無法落實，組織是根本，現在的組織架構，7000多億元的資產，外面看都是金雞母，台鐵裡面看卻是舊倉庫，公司化後，因法令鬆綁就可活化。（編輯：陳政偉）1110303