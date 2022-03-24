降低學生騎車事故 公車進校園增24所

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（中央社記者余曉涵台北24日電）為了降低學生騎車事故頻率，交通部公路總局今天表示，新增24所大專及高中職，讓公車進入校園，便利學生搭乘公車。

為完善各校園區內與聯外公共運輸，吸引學生搭乘，減少學生騎乘機車事故，公路總局自104年起開始推動公車進校園計畫，至110年底止已有44所大專院校參與推動，學生騎乘機車每千人事故數由104年14.46件，降至110年5.65件（下降60.93%）。

學生騎乘機車每千人傷亡數由104年15.36人至110年5.41人（下降64.78%）。公路總局指出，降低交通事故與傷亡數部分，成效顯著。

公路總局發出新聞稿表示，今年初與教育部、道委會、地方政府、學校及客運業者共同合作，盤點尚有服務需求大專及高中職學校共24所，並依學生需求調整客運路線班次、增班或延繞駛等，以便利學生搭乘公車，相關改善方案在3月15日都已完成通車啟用。

公路總局表示，過去推動公車進校園對於改善學生騎乘機車事故已獲不錯的成效，但仍有年輕學子無照駕駛或發生騎乘機車交通事故造成傷亡，因此推動公車進校園可培養學生搭乘公共運輸的習慣，並減少學生事故傷亡。

另外，公路總局說，未來會持續與相關單位共同檢視學校的需求及實施成效，滾動檢討公共運輸改善方案及精進服務。（編輯：管中維）1110324