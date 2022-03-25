比利時神父丁立偉與高立良 殊勳歸化台灣獲身分證

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來自比利時的神父高立良（左）、丁立偉（右）長年為新竹原鄉部落家庭無私奉獻，今年兩人以殊勳歸化方式正式取得台灣身分證，25日由新竹縣長楊文科（中）親自頒發。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）比利時神父丁立偉、高立良為原住民部落家庭，長年無私奉獻，今年2人以殊勳歸化方式取得中華民國身分證，縣長楊文科今天親自頒發身分證，肯定他們對台灣的付出。

新竹縣長楊文科今天前往尖石鄉，頒發身分證給比利時籍神父丁立偉、高立良。楊文科致詞時表示，感謝他們對於尖石鄉的學童用心照顧，也常親自開車接送孩子，解決學童就學交通問題。

新竹縣政府民政處提供新聞資料表示，同屬天主教耶穌會天主教會新竹教區的丁立偉、高立良，是新竹縣第5與第6名以殊勳歸化方式取得國籍的外籍人士。

民政處說，今年58歲的神父丁立偉，26歲來台，發現部落學童因為城鄉差距，缺乏受教資源，因此，積極尋找資源，幫忙窮困家庭，又協調新埔鎮內思高工，請學校提供免費住宿等資源，幫助部落學童，讓孩子們不用再花3個多小時的車程上學。

民政處指出，高立良來台傳教28年，長年在竹東鎮、尖石鄉等原住民部落服務，由於原鄉部落缺乏教育資源，許多學童因家庭或經濟因素而學習困難，他親自接送學童往返尖石到竹東天主堂補習，同時也在寒、暑假期間開辦營隊，讓學生學習不中斷。

丁立偉說，他來台灣已有32年，在台灣生活非常快樂，這裡的原住民團結、熱情，今天，台灣政府給他身分證，也代表著「我和這裡的人現在是一家人」。

高立良表示，「想不到我可以拿到台灣身分證，說不出來的感動，和這裡有更密切的關係了」。（編輯：黃世雅）1110325