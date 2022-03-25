教育部擬政策引導 降低大學專案教師比例到6%

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（中央社記者陳至中台北25日電）監察院日前以大學專案教師流於「血汗教師」、「免洗筷教師」糾正教育部。教育部今天召集200多名相關團體代表討論，擬透過政策引導，逐年減少專案教師比例到6%。

專案教師本是因專業特殊性、產業實務經驗等需求；或因應系所整併、教師離退而暫時聘用。但近年隨著少子女化趨勢，許多大學為了節省財務支出，以專案教師取代現有編制內人員，引起教育團體批判。

監察院於民國110年7月通過監委賴鼎銘、林國明及張菊芳提案，指教育部自民國87年起開放大專校院專案教師，卻放任部分大學大量以專案教師長期替代編制內專任教師，工作及勞動權益未獲保障。

教育部因此研訂「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」草案，規範專案教師相關權利義務，並考慮透過私校獎補助明訂相關規範，引導學校降低專案教師聘任比率，增加編制內專任教師。

教育部今天上午以視訊會議方式，邀集相關團體200多名代表討論草案內容。與會的全國私校工會理事長尤榮輝告訴中央社記者，教育部預計以政策引導，逐年減少專案教師比例到6%以下。

除此之外，尤榮輝表示，教育部擬讓專案教師的授課時數、薪酬、年資比照編制內教師，規範學校要辦理勞退；如果不再聘任，須發給最高6個月的慰助金等。

尤榮輝表示，今天會議歷時3個小時，勞方、資方代表各有立場，可以說是唇槍舌劍。他認為，專案教師已被濫用，成為剝削、壓榨年輕教師的制度。教育部迫於監察院壓力，不得不提出回應，雖然沒明確時間表，但相信會很快實施。

據了解，今天上午的會議屬諮詢性質。中央社截至今天晚間7時30分，暫未取得教育部回應。

根據大專校院校務資訊公開平台公布的「編制外專任教師數及其比率」，目前超過7成私立大專的專案教師比率高於6%；1成私校專案教師比率高於30%，最高達63%。（編輯：陳政偉）1110325