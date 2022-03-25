大學辦高中生營隊 當年度試務、甄試委員應迴避

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（中央社記者陳至中台北25日電）大學涉將學習歷程以商品形式販售，引各界關注。教育部近日發函大專，提醒辦高中生營隊或相關活動時，應以興趣探索及瞭解學群特色為主，且當年度試務、甄試委員應迴避。

全國教師工會總聯合會7日舉行記者會指出，台北科技大學涉及將學習歷程以商品形式販售，設計「備審資料與面試準備」等5天課程，每期收費新台幣6000元加上2000元雜費。北科大校方事後鄭重向社會道歉，承認課程設計不當。

上述事件引起朝野立法委員重視，教育部長潘文忠10日到教育及文化委員會備詢時，承諾在1個月內提出檢討報告，並擬定解決方案。

教育部近日數度發函各大專校院，要求各校確實督導校內各系辦理營隊或活動時，如果涉及學習歷程檔案的準備，就不能收費，也不能發參與證明，同時並提醒人員迴避原則。

不願具名的大學主管向中央社反映，教育部的「紅線」規範模糊，例如許多高中邀請大學教授到校協助「模擬面試」，提供審查資料建議，這些教授恐無法參與後續院系的甄選工作。

教育部今天以文字回應向中央社解釋，配合111學年度考招新制，樂見大學積極協助高中生興趣探索、瞭解學系特色。但這類營隊或活動，不可明示或暗示學生「付費」，就能拿到「參與證明」當作學習歷程檔案，或是學會製作大學喜歡的備審資料。

教育部表示，上述行為恐造成大學自己指導、自己核發、自己審查，衍生嚴重的「招生倫理」問題。

教育部呼籲大學辦理營隊或相關活動，應以興趣探索、瞭解學群學系特色為主，避免過度連結招生選才或學習歷程檔案，且以非營利、鼓勵參與的方式進行。

對於營隊活動參與人員的「紅線」，教育部指出，擔任當年度試務或甄試委員的教師，須落實迴避原則，以避免外界不當解讀。

教育部強調，高中生撰寫學習歷程檔案，以校內活動為主，大學應避免變相鼓勵、吸引學生參加營隊，讓備審資料淪為學生比拚資源、蒐集證書的「軍備競賽」。（編輯：陳政偉）1110325