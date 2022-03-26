響應節能減碳 統一超商逾6300門市關招牌燈一小時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國際關燈日到來，不少飯店業者紛紛表示將響應關燈活動，台北圓山大飯店也不例外，26日晚間8時30分起關閉外觀陽台燈1小時，以行動響應節能環保愛地球。中央社記者趙世勳攝 111年3月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）響應全球節能減碳，統一超商今天與荒野保護協會發起「Earth Hour地球一小時」活動，於晚間8時30分至9時30分首度大規模串聯，估計有超過6300間門市關閉招牌燈一小時，約可省下9750度電，約可減少4.89公噸（CO2e）溫室氣體排放量。

Global Mall環球購物中心今年則首度擴大規模，為百貨第一家，全台8家店晚間8時30分起至隔日上午8時30分，關閉不影響照明動線的電燈，包括招牌燈、外牆燈或裝飾燈等共計12小時。

統一超商晚間在台北市內湖區7-ELEVEN門市舉辦「地球一小時」倒數啟動儀式，由統一超商永續發展委員會主任委員徐光宇偕統一超商營運及行銷主管、荒野保護協會副理事長藍培菁共同出席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

統一超商表示，儀式現場眾人象徵性按下關閉門市招牌電源按鈕，同時間超過6300間門市同步關閉招牌燈響應；除鼓勵總部、加盟主從日常生活實踐永續行動，並邀請消費者一同加入關燈行列。

統一超商指出，7-ELEVEN日平均逾千人進入門市滿足生活所需，與消費者日常緊密相繫，推展綠色營運為落實ESG永續發展重點之一，7-ELEVEN持續推動多元作法邀請消費者共同展開綠色消費，讓「地球永續、你我日常」落實到生活。（編輯：林克倫）1110326