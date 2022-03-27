基隆警察群聚案 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）基隆警察COVID-19群聚擴大，中央流行疫情指揮中心昨天深夜證實再增2名與染疫警（案22638）有職場個案，本案累計10人染疫，指揮官陳時中下午舉行記者會說明最新疫情狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，基隆警察群聚多數染疫個案都曾到「銀河小吃店」用餐，昨天晚間檢出的2例陽性個案，暫未編號，相關疫調、接觸者匡列及防治工作進行中，並將於下午2時統一說明。

據統計，基隆警局4個分局全淪陷，共有39名員警居家隔離。除基隆警察群聚，樹林科技廠也出現群聚疫情，防疫團隊緊急採檢公司內900名員工，昨天一口氣新增10名員工確診，將持續疫調、進行基因定序以釐清感染源，樹林科技廠群聚累計20人染疫。

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疫情南北兩頭燒，高雄化工廠群聚昨天新增4人染疫，分別為3名員工、1名染疫員工同住家人，Ct值介於14.8至33，其中2例為居家隔離期間陰轉陽，高雄化工廠群聚累計17人染疫，將持續疫調匡列穩住疫情。

近期Omicron變異株威脅持續且國內仍有本土疫情發生，接種疫苗是降低併發重症、住院或死亡風險最有效方法，為鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗，地方政府提供200元（含）以下衛教品，將於3月31日截止，呼籲民眾把握機會，踴躍前往接種。（編輯：張芷瑄）1110327