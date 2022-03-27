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國際油價大漲中油吸收漲幅 汽柴油28日起各降3角

2022/3/27 12:12（3/27 12:40 更新）
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台灣中油27日表示，28日凌晨零時起，汽油、柴油價格每公升各調降新台幣0.3元。（中央社檔案照片）
台灣中油27日表示，28日凌晨零時起，汽油、柴油價格每公升各調降新台幣0.3元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北27日電）台灣中油今天表示，國際油價大漲，持續啟動油價平穩雙機制吸收漲幅。28日凌晨零時起，汽油、柴油價格每公升都調降新台幣0.3元，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格為32.7元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.1元。

中油表示，國際油價受歐盟擬對俄國實施石油禁令、葉門胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯煉油廠等因素影響，導致油價大漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲9.48美元，新台幣兌美元匯率貶值0.042元，國內油價依公式計算漲幅為7.29%。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4元及5.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日本、南韓、香港、新加坡），汽、柴油各吸收3.3元及4.7元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施。

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中油表示，第一階段吸收25%調幅、第二階段吸收50%調幅，合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.3元及5.7元，國內汽、柴油價格實際每公升各調降0.3元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升共各2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價。汽、柴油各需調整的4.3元及5.7元都由中油吸收，累計今年到2月底止，中油共吸收約16億元。（編輯：蘇志宗）1110327

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