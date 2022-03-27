雲林青農克服禽流感養鵝有成 回饋鄉里免費安親班

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雲林青農蔡英地（右）與弟弟蔡英國（左）接下父親的養鵝事業，開發「非開放式禽舍養殖肉鵝技術」，成功防止候鳥帶入禽流感，成了養鵝的模範生，近日更引進外來資源在國小成立免費安親班回饋鄉里。中央社記者蔡智明攝 111年3月27日

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（中央社記者蔡智明雲林縣27日電）擁會計師執照的雲林青農蔡英地，開發「非開放式禽舍養殖肉鵝技術」，成功防範禽流感，2019年獲得百大青農，近日更引進外來資源在國小成立免費安親班回饋鄉里，獲地方人士肯定。

農委會第5屆百大青農得主蔡英地，具有高學歷、是政治大學碩士，擁有會計師執照，曾在國內知名會計事務所執業，2018年返回故鄉養鵝，與弟弟蔡英國接下父親養鵝事業，開發「非開放式禽舍養殖肉鵝技術」，成功防止候鳥帶入禽流感，成了養鵝模範生。

在養鵝有成後，近日蔡英地則將觸手伸入教育，以個人人脈引進外部資源，在四湖鄉建陽國小成立課後安親班。蔡英地告訴中央社記者，只要學生家長同意，都可以免費接受輔導。

蔡英地指出，他推廣的「非開放式禽舍養殖肉鵝技術」，在鵝舍屋頂搭配太陽能發電，靠每個月的發電所得，就能支付興建鵝舍貸款。

另外，他也將鵝的排洩物用於改良農地土壤，種植飼料作物，推動循環農業；打造「鵝舖子」網路鵝肉料理包品牌，直銷產品。今年已再新增3場非開放式禽舍養鵝場，並且吸引許多青農返鄉一起養鵝。

蔡英地說，他把自己推行的事物稱為「青農推動地方四育」活動，四育分別為「繁殖育成、農地復育、品牌倡育、安親育才」，今天對外正式發表。

立法委員蘇治芬、農委會水土保持局副局長林長立、雲林縣副議長蘇俊豪、建陽國小校長黃瑞璋等人都受邀參加發表活動。蘇治芬說，蔡英地的作法是走在政府的前面，值得農委會參考。（編輯：陳仁華）1110327

雲林青農蔡英地開發「非開放式禽舍養殖肉鵝技術」，在鵝舍屋頂搭配太陽能發電，靠每個月的發電所得，就能支付興建鵝舍貸款。（蔡英地提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月27日