臭氧空污改善 環保署：年平均濃度連2年下降

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（中央社記者張風台北28日電）環保署今天表示，根據研究，全球臭氧都呈上升趨勢，而台灣自108年至110年統計，臭氧8小時污染皆下降，尤其以南部地區改善更大；而台灣臭氧標準與歐盟相同、並未較美國寬鬆。

台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院召開記者會，指出屏東縣去年臭氧不良天數高達125天為「全台之冠」，等於一年中有1/3的時間都是臭氧超標的情況；且台灣臭氧標準比美國寬鬆，可能誤導政府以為不必積極管制。

行政院環境保護署今天晚間發布新聞稿表示，台灣臭氧8小時標準值為60ppb，與歐盟空氣品質標準相當，亦參考歐盟每年僅容許25天超標的判定方式，以每年每天最大8小時平均值排序取第93累計百分比對應值計算；至於美國臭氧8小時標準值為70ppb是取第4大值（相當於每年僅容許3天超標），兩者判定基礎有所不同。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕解釋，環團指台灣標準不如美國，是因美國要求臭氧8小時百分比排序約98至99百分位，相當於每年超標不能超過3天；他進一步說明，然而美國對臭氧8小時的標準僅70ppb，相對來說，達到標準的天數自然也比較多。

依據環保署空品監測站統計，台灣每日最大臭氧8小時濃度由108年46.0ppb降至110年43.9ppb，高屏地區亦由108年50.1ppb降至110年47.3ppb。

另外，在臭氧紅色站日數（臭氧8小時空氣品質指標大於150）部分，全台已由108年310站次減少至110年102站次；高屏由108年152站次減少至110年28站次（改善達82%），顯示近年來台灣臭氧極值濃度及高污染事件日已呈現逐年改善趨勢，尤以南部地區改善幅度更大。

環保署指出，依據健康影響研究所（Health Effects Institute, HEI）2020年公布最新「全球空氣狀況報告」（State of Global Air）指出，全球每日最大臭氧8小時暴露量持續上升，已從2010年的47ppb增加到2019年的50ppb。

根據報告，在東亞地區等國家地區，最大臭氧8小時濃度，2019年中國大陸為48.9ppb、日本為45.7ppb、韓國為57.9ppb、台灣為42.7ppb，鄰近國家臭氧濃度已比台灣境內高出許多。

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環保署強調，由於臭氧生成機制複雜，主要是氮氧化物與揮發性有機物經陽光紫外線照射生成，與背景濃度、氣象條件及大氣傳輸皆有關係。

環保署持續檢討推動「空氣污染防制方案 」並與地方政府聯手，積極進行三級防制區固定源氮氧化物指定削減、改善鍋爐燃料使用、塗料VOC管制、電廠加裝氮氧化物防制設備、加嚴水泥業排放標準、1至3期老舊柴油車及機車汰換、增訂有害空氣污染物標準等政策，後續推動加嚴排放標準（如石化業、膠帶業、塗裝業等），持續減少臭氧前驅物排放，維護空氣品質保護民眾健康。（編輯：陳政偉）1110328