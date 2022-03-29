台灣前進布魯塞爾旅展 Q版珍奶汽球麻糬受歡迎

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台灣今年自3月24日至27日參與比利時布魯塞爾國際觀光旅展，現場推出現做客家麻糬，受到民眾歡迎。（圖駐歐盟兼駐比利時代表處提供）中央社記者唐佩君布魯塞爾傳真 111年3月29日

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）台灣前進今年布魯塞爾國際觀光旅展成為吸睛亮點，除有大型珍珠奶茶與綠蠵龜等Q版造型氣球，還有現做客家麻糬，此外更有高科技的虛擬實境體驗，受到民眾歡迎。

駐歐盟兼駐比利時代表處今天表示，「2022年布魯塞爾國際觀光旅展」自3月24日至27日舉行，今年台灣展場以「海洋台灣」為主題，搭建台東多良火車站意象，並以火車車廂、海草、飛魚、鯨豚、熱氣球及山脈等造景，營造出車站依山傍水的情境，讓比利時民眾了解台灣觀光的多樣性。

此外，現場邀請氣球藝術家製作大型珍珠奶茶裝置氣球與台灣綠蠵龜等造型氣球，吸引許多民眾駐足合照，另提供黑糖珍珠奶茶、太陽餅、梅花酥及沙士糖給民眾品嚐。

至於在動態活動方面，現場有現做客家麻糬、以及布魯塞爾皇家音樂學院學生表演台灣民謠，還有台灣夜市招牌的「套圈圈」活動，以及高科技的虛擬實境設備，讓民眾實際體驗台灣美麗風景，讓參觀民眾感到十分好奇與有趣。

駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥活動期間也赴現場與民眾互動，推廣台灣觀光。此外比利時聯邦眾議員畢博夫（Benoît Piedboeuf）也對台灣觀光文宣及教育獎學金等資訊表達濃厚興趣。

駐處表示，今年旅展活動受到現場民眾歡迎，吸引大批人潮駐足，對台灣美食、文化及音樂留下美好印象。（編輯：張佑之）1110329