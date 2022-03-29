台銀館前分行1櫃員確診 全行PCR陰性照常營業
2022/3/29 12:36（3/29 13:37 更新）
台灣銀行29日表示，館前分行（圖）1名懷孕櫃員確診COVID-19。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
（中央社記者張璦台北29日電）本土疫情再起，台灣銀行今天表示，館前分行1名懷孕櫃員確診COVID-19，與確診者密切接觸的15名人員居家隔離，分行已完成清消作業，同時全體超過40名人員PCR檢測也皆為陰性。台銀同步調配人力支援館前分行，今天營業不受影響。
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台銀今天證實，館前分行1名懷孕櫃員確診，這名行員24日正常上班，25日休產前假，27日在家中發燒、身體酸痛，快篩呈陽性；確診櫃員被送往醫院並進行PCR檢測，檢測結果呈陽性，目前在院內隔離治療。
台銀表示，館前分行全體超過40名人員昨天進行PCR檢測，皆為陰性，與確診櫃員密切接觸的15名員工也已居家隔離；館前分行已完成清消工作，台銀今天從其他分行調配人力支援，館前分行照常營業。（編輯：林淑媛）1110329
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