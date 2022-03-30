五一勞動節疏運 台灣高鐵5天加開14班列車

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（中央社記者余曉涵台北30日電）五一勞動節疏運，台灣高鐵今天宣布，4月29日至5月3日規劃為期5天的勞動節疏運，期間加開14班次列車（南下1班，北上13班），預計4月1日凌晨0時起售票。

五一勞動節勞工將有3天連續假期，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，4月29日至5月3日規劃為期5天的勞動節疏運，期間加開14班次列車（南下1班，北上13班），總計提供760班次列車的旅運服務。

台灣高鐵表示，旅客可從4月1日凌晨0時起，透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。

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台灣高鐵指出，勞動節疏運期間，各車次規劃3至5節自由座車廂，持定期票、回數票或悠遊卡/一卡通聯名卡（須開啟自動加值功能）者，可直接感應進站搭車，同時，疏運期間適用「20人以上團體」、「校外教學」、「校外教學套裝」等優惠專案，也適用「大學生優惠」並維持「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」專案；「TGo會員月月Go有禮」則暫不適用。

另外，台灣高鐵表示，「T Express行動購票」App已推出「智慧語音訂票」全新功能，旅客可透過中文語音或文字輸入方式提出訂票需求，系統就會逐步引導旅客，在輕鬆對話之間完成座位預訂。（編輯：陳仁華）1110330