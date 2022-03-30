更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》淨零轉型8年估催出4兆民間投資 2050拚再生能源占比破6成
首頁 / 生活

大學申請入學5.5萬名額 3/31公告篩選結果

2022/3/30 17:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北30日電）111學年度大學「申請入學」管道共68所大學參與招生，提供5萬5810個名額，3月31日上午9時公告第1階段篩選結果，通過篩選的考生仍須參加第2階段甄試。

根據大學甄選入學委員會新聞資料顯示，111學年度大學申請入學管道共68所大學、2195系組參與招生，總名額為5萬5810個（含願景組123個），考生申請志願限填6校系，每個校系報名費為新台幣100元，低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生報名費減免60%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大學甄選入學委員會將於3月31日上午9時公告第1階段篩選結果，通過篩選的考生，仍須於5月19日至6月5日期間參與第2階段指定項目甄試，並依校系規定繳交相關資料，校系如要求課程學習成果、多元表現的項目，考生可自高中學習歷程資料庫勾選資料上傳，或自行製作PDF檔案上傳。

甄選委員會表示，如有考生受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法參加甄試且符合應變機制條件，或大學校系因疫情影響且無備援試場而無法辦理甄試時，將啟動調整甄試項目及占分比例等應變機制，但醫學系、牙醫系、中醫系不受疫情影響，仍如期辦理甄試。（編輯：陳政偉）1110330

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族