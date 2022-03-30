大學申請入學5.5萬名額 3/31公告篩選結果

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（中央社記者許秩維台北30日電）111學年度大學「申請入學」管道共68所大學參與招生，提供5萬5810個名額，3月31日上午9時公告第1階段篩選結果，通過篩選的考生仍須參加第2階段甄試。

根據大學甄選入學委員會新聞資料顯示，111學年度大學申請入學管道共68所大學、2195系組參與招生，總名額為5萬5810個（含願景組123個），考生申請志願限填6校系，每個校系報名費為新台幣100元，低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生報名費減免60%。

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大學甄選入學委員會將於3月31日上午9時公告第1階段篩選結果，通過篩選的考生，仍須於5月19日至6月5日期間參與第2階段指定項目甄試，並依校系規定繳交相關資料，校系如要求課程學習成果、多元表現的項目，考生可自高中學習歷程資料庫勾選資料上傳，或自行製作PDF檔案上傳。

甄選委員會表示，如有考生受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法參加甄試且符合應變機制條件，或大學校系因疫情影響且無備援試場而無法辦理甄試時，將啟動調整甄試項目及占分比例等應變機制，但醫學系、牙醫系、中醫系不受疫情影響，仍如期辦理甄試。（編輯：陳政偉）1110330