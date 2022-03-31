公費留學考試預定錄取141名 領域學門公布

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（中央社記者陳至中台北31日電）教育部今天公告111年公費留學考試資訊，預計錄取141名，考試學門、研究領域、留學國家、應考專門科目等可上網查詢。

教育部發布新聞稿指出，111年公費留學考試預定錄取名額共計141名，包括一般公費生111名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名及赴新南向國家公費生10名。

一般生及3類特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）共設置19個學群及93個應考學門；赴新南向國家公費留學則有11個學群及28個應考學門。

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公費留學獎助以攻讀博士學位為主，但「藝術」及「建築、規劃與設計」學群的部分學門，可選擇攻讀碩士。勵學優秀公費留學、原住民公費留學及身心障礙公費留學3類特殊身分受獎生，則可選擇攻讀碩士或博士。

另配合政府新南向政策，今年維持設置「赴新南向國家公費生」名額10名，可攻讀碩士或博士，目的是培育熟悉新南向國家的高階專業人才。（編輯：管中維）1110331