客庄券加碼抽獎 使用率拚9成

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（中央社記者張雄風台北31日電）客家委員會今天舉辦首波客庄券2.0抽獎活動，從3.6萬人中抽出416個獎項。客委會副主委鍾孔炤說，4月底將有第2波抽獎，希望在客庄券使用期限到期前，能衝出8、9成的使用率。

配合行政院疫後振興計畫，客委會去年推出「客庄券2.0專案」，發放每張面額500元、逾40萬份數位客庄券，民眾領券率達9成，使用期限至今年4月30日止；根據客委會最新統計，目前使用率已近6成。

為提升使用熱度，客委會今天舉辦「客庄券2.0」首波抽獎活動，針對2月26日至3月15日期間內消費完500元客庄券的民眾，首波抽獎總人數達3萬6432人，由鍾孔炤抽出iPad等416個獎項。

鍾孔炤指出，預計4月下旬舉辦第2波抽獎，獎項也將加碼2支iPhone13手機、共計262個獎項；只要是4月1日至4月17日消費完500元客庄券、且第1波抽獎未中獎者都有機會。

鍾孔炤說，前一波客庄券使用率明顯成長就是在228連假期間，接下來4月又有清明連假，希望透過抽獎加碼，能刺激使用率，時間截止之前能衝出8成5、甚至9成的用券率。

客委會也宣布有條件開放全國70個客家文化重點發展區的連鎖店家加入，只要店家提出推辦與振興客庄產業相關的行銷活動企劃，經客委會審核認可後，即可加入合作店家。

客委會統計，目前客庄券合作店家約2800家。鍾孔炤表示，其實最初預期家數是2500家，雖然現在已超過預期，但還是希望有更多店家加入、推廣客家商品。（編輯：管中維）1110331