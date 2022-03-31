台灣環保終身成就獎 洪箱、陳曼麗獲肯定

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（中央社記者張雄風台北31日電）全國NGOs環境會議籌備委員會今天宣布台灣環保終身成就獎得主為洪箱及陳曼麗；洪箱為推動台灣新農民運動劃時代人物，陳曼麗則關注並參與環境保護、食安及婦女運動長達34年。

2022全國NGOs環境會議籌備委員會今天發布新聞稿，宣布今年台灣環境保護終身成就獎由洪箱與陳曼麗獲得，得獎者將於4月7日「全國NGOs環境會議」大會獲表揚。

籌備委員會說明，洪箱出身貧苦，但政府一紙公文，要取走她安身立命的根本，她展現強大意志力成功捍衛灣寶良田不被徵收，也喚起農民當家做主的自覺，同時感染各地農民、社會人士勇於站出來為土地發聲，形成台灣新農民運動；最後迫使行政院不得不正視土地徵收惡法而主動修法，為推動台灣新農民運動劃時代人物。

洪箱站在第一線，積極參與反對政府浮濫土地徵收抗爭活動，並協助台灣各地反浮濫徵收及反自辦市地重劃個案，例如苗栗大埔、竹北璞玉、林口A7、台中黎明幼兒園及苗栗反坤輿事業廢棄物掩埋場等，為弱勢者發聲。

洪箱近幾十年積極推廣有機農業生產及消費，並以合作方式提高當地農民所得。她長年以來身體力行，以親身的行動力參與社會及環保運動，對於台灣農地、環境生態保護，以及基本人權的保障皆有巨大貢獻。

另一名獲獎者陳曼麗關注並參與環境保護、食安及婦女運動長達34年，在主婦聯盟任內推動垃圾分類、資源回收、自然步道、共同購買保護環境產品，推廣用消費改變世界，改變國家政策與民眾生活消費習慣。

陳曼麗並積極投入各項環境運動，如搶救森林運動、無殼蝸牛夜宿忠孝東路、反核四、反五輕、反六輕等運動。

陳曼麗在環境議題領域傑出奉獻，被民進黨提名為第9屆全國不分區立委，期間積極搭起和民間團體合作平台，恢復「立法院永續發展促進會」運作，並成立「立法院永續旅遊促進會」與「立法院再生能源促進聯誼會」。

另外，陳曼麗也推動修改「電業法」、「再生能源發展條例」，讓社區可以成立公民電廠；同時關注復育瀕危動物、動物福利，反對開放賽馬博弈與賭博合法化。

陳曼麗在國會表現獲得公民監督國會聯盟與口袋國會立委評鑑優質優良立委、動保團體頒發國會動物保護貢獻獎等，卸任之後仍持續參與民間團體，為環境而努力。

擔任評審主席的台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，「台灣環境保護終身成就獎」從2017年開始頒發，主要鼓勵並肯定資深環保人士的付出與貢獻，以及對環保議題長期推動有傑出成就者。（編輯：張雅淨）1110331