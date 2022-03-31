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獅虎「阿彪」年度健檢 屏科大：是健康大個兒

2022/3/31 19:24（4/1 15:18 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）屏東科技大學保育類野生動物收容中心收容獅虎「阿彪」，已12歲的牠，邁入青壯年階段，執行年度健檢，結果出爐，各項數據顯示是健康的大個兒。

「阿彪」是12年前台南某農場自行引進的非洲公獅和孟加拉母虎同籠交配所生下，異種交配造成基因缺損，脊椎變形造成左後肢僵直缺陷。

屏東科技大學保育類野生動物收容中心今天在臉書（facebook）發布訊息指出，即將邁入12歲的「阿彪」現正步入青壯年階段，評估牠的健康及未來年紀越大，麻醉風險也越高的情形，便在這次健康檢查中增加電腦斷層的掃描項目。

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收容中心說，獸醫師先帶著吹箭工具前往「阿彪」的籠舍，經過3支吹箭後，牠才漸漸睡著。整個過程都在快速且緊張的狀況下進行，一來「阿彪」上回接受電腦斷層檢查時還只是「小貓」的狀態，現已是140多公斤的「大貓」，由於體型太大，只能取捨先拍攝先天後半身畸形部分進行後續追蹤檢查。

收容中心指出，經過2小時麻醉檢查過程，事後把「阿彪」帶回籠舍，大家圍在一旁看著牠慢慢甦醒，過程中聽到牠順利醒過來而慢慢發出陣陣「吼」聲後，大夥也終於鬆了一口氣。收容中心表示，健檢結果出爐，各項數值顯示「阿彪」目前還是個健康大個兒，往後進入壯年期的更須著重各項生活保健。（編輯：黃世雅）1110331

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