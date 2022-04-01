高市立體綠化屋頂花園補助起跑 月底截止

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄市今年度持續推動建築物立體綠化及綠屋頂補助，今年度主題-U well綠藝打造健康家園，納入防水工程補助，包括加入市面常見Tpo防水毯、噴塗尿素聚酯防水材、PU防水等3種。

高雄市政府工務局今天新聞稿表示，近年立體綠化推廣成效極佳，無論公私有建築物，有許多原本空曠閒置且日曬蓄溫屋頂，被改造成兼具舒適休憩且降溫綠藝屋頂。

工務局今年度持續推動建築物立體綠化及綠屋頂補助計畫，納入防水工程補助，防水最高上限為申請薄層綠化面積的百分之百，加入市面常見Tpo防水毯、噴塗尿素聚酯防水材、PU防水等3種，建構綠屋頂更安心。鼓勵想改造或挽救自家綠屋頂的市民構思創意並提案申請。

工務局長楊欽富表示，長期鼓勵社區民眾共同構思營造優質居住環境，以立體綠化和綠屋頂為其中一重要推廣項目。打造綠屋頂不但可讓居家或工作空間可以有一處綠意空間，其創意和使用愉悅經驗分享，更可成為城市對於聯合國永續發展目標SDGs方向努力的最佳典範。

今年度主題-U well綠藝打造健康家園，以如何應用綠藝於建築外部作為主軸，從硬體設施工程對應居住健康和居住或使用者的實際需求思考，以創意且具有環境永續精神作為提案內容。

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工務局建築管理處表示，補助對象為領有使用執照「住宅建築物」、「公寓大廈建築物」及「其他建築物」等3種型態，最多可補助建築物屋頂綠化改善工程經費的49%，分別為10萬、80萬、50萬。有優良公寓大廈者，全額補助，歡迎具備優良公寓大廈認證且有意營造社區居住環境者提出申請。

補助申請內容可至建管處網站( https://build.kcg.gov.tw/)公告事項查詢，或電話07-3368333轉2207承辦人員洽詢。申請期限為4月30日止。（編輯：孫承武）1110401