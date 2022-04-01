清明連假 海運停航空中疏運達尖峰

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清明連假將至，但受天氣影響，航行高雄往澎湖、嘉義往澎湖等海上交通船，全數宣布停航，國內各航空飛往澎湖航線達60班，單日運量的旅客逾6000人，航空公司調度放大機型，不亞於農曆過年。中央社 111年4月1日

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（中央社澎湖縣1日電）清明連假今天開始，海上交通全數停航，全賴空中疏運，國內各航空飛往澎湖航線達60班，單日運量的旅客逾6000人，航空公司調度放大機型，不亞於農曆過年。

民航局馬公航空站發布新聞指出，澎湖今天受到大陸冷氣團南下，風力強勁，海象不佳，航行高雄往澎湖、嘉義往澎湖等海上交通船，全數宣布停航，往返台澎全數靠空中交通來疏運，包括立委楊曜、澎湖縣政府、民航局等全力協調各航空加班或調度放大機型客機來疏運清明人潮。

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馬公航空站表示，清明節連假自2日至5日，但管制機位從今天至6日，單今天澎湖機場各航線往返高達120架次，以台北澎湖50班、高雄澎湖36班最多，其次是台中24班、台南8班和嘉義2班等，2家航空調度321與320放大機型有42架次之多，提供入出境各為6558座位數。

馬公航空站也指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有升溫跡象，機場同時,持續加強航站環境消毒作業,並呼籲入出境民眾，全程帶口罩，落實實聯制、量體溫等防疫措施。（編輯：黃世雅）1110401