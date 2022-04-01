郭台銘再捐BNT？陳時中：管道已打開國家可自己買

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日強調，目前疫苗足夠，BNT疫苗採購管道已打開，合約談好即可，國家可自己買。圖為施打後的BNT疫苗空瓶。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江慧珺、張茗喧台北1日電）中央流行疫情指揮中心統計，COVID-19疫苗第3劑追加劑接種率已破5成；指揮官陳時中強調，目前疫苗足夠，BNT疫苗採購管道已打開，合約談好即可，國家可自己買。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會先前共同捐贈的1500萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，已全數到貨，未來BNT疫苗採購情況備受關注。

鴻海集團創辦人郭台銘今天受訪被問及是否可能再採購、捐贈新的BNT疫苗，郭台銘回應，國家沒提出這個需求，並透露他去年8月返台後一直談到現在「沒有answer（答案）」。

媒體今天在疫情記者會上問及此事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，郭台銘對公共事務非常有心，去年BNT疫苗採購的溝通管道有困難，故透過私人企業打通環節。

陳時中強調，今年採購BNT疫苗的環節已打開，只要合約談好即可，錢當然是國家自己出，台灣自己有錢，「國家怎麼可能疫苗一直叫私人來捐」。

陳時中說，國內去年有段時間疫苗不夠，但現在疫苗充足，今年至少已簽訂2000萬劑莫德納疫苗（Moderna）合約，若要接種第4劑，數量也足夠，只是必須選擇適當、有效的時機接種。

陳時中另提到，今年雖較無與郭台銘聯繫，但去年在BNT疫苗採購時，他常常與郭台銘通電話，互相聯絡協助；他也提到，郭台銘對於發展mRNA、RNA技術平台的精準醫療很有興趣，雙方也互相聯絡，盼及早發展。

另COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，指揮中心統計，昨天疫苗接種6萬2198劑，截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑83.43%、第2劑78.36%、 基礎加強劑0.82%、追加劑50.12%。

國內破5成人口已接種COVID-19疫苗第3劑追加劑，陳時中說，台灣的疫苗施打率與世界各國相比不算低，但希望能愈高愈好。

指揮中心也統計，65歲以上長者疫苗涵蓋率第1劑為82.8%、第2劑78.5%，追加劑則為63%，其中追加劑接種率雖比其他年齡層高，但第2劑的實質接種率與其他年齡層相比仍較低。

陳時中呼籲，Omicron變異株雖有輕症化傾向，相對重症數非常少，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗保護自己。（編輯：陳政偉）1110401