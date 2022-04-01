郭台銘自曝輕微心律不整 談疫苗採購未獲答案

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鴻海集團創辦人郭台銘1日出席台大醫院舉辦的「研究空氣污染對年輕人心血管健康的不良影響」記者會，透露日前體檢時發現有輕微心律不整，更關注健康與空污議題。中央社記者江慧珺攝 111年4月1日

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（中央社記者江慧珺台北1日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天透露，去年體檢時發現有輕微心律不整，更關注健康與空污議題；被問及是否再採購COVID-19疫苗，他表示，國家沒有提出需求，談到現在未獲答案。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會先前共同捐贈的1500萬劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，已全數到貨，未來BNT疫苗採購情況備受關注。

郭台銘今天出席台大醫院舉辦的「研究空氣污染對年輕人心血管健康的不良影響」記者會，會前媒體聯訪追問是否可能再採購、捐贈新的BNT疫苗。

郭台銘回應，國家沒提出這個需求；媒體追問若政府提出需求是否會協助，他指出，他去年8月返台後一直談到現在「沒有answer（答案）」，之後就揮揮手表示不說了。

郭台銘在記者會中致詞提及，自己是以家長跟永齡健康基金會創辦人身分來參與活動，這一陣子他對一般政治議題不參與也不發言，但對健康、能源、環境等議題，他認為要多多參與，尤以青少年跟老人健康議題為主。

郭台銘也透露，今年虎年他73歲，開始注意自己的身體健康，去年他在台大醫院團隊協助下，進行完整且系統性的體檢，發現自己有輕微心律不整。

郭台銘說，過去他以為心律不整是歸因於飲食或運動，但心臟科專家、台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成的研究團隊發現，心律不整、心血管健康，可能與空氣品質有關；蘇大成也曾到他的辦公區域與家中監測空氣品質，發現品質在及格邊緣，有改善空間。

郭台銘說，一般健康人都會發生輕微心律不整，他經過2至3個月空氣品質改善後，檢查檢查心律不整的數值已降低到一半，儘管他1人數據不足，尚須更多數據，但他敢證明空污對於任何人都有負面健康影響。

郭台銘說，空污會影響健康素質，年輕人無論在家中、路上都可能面臨空氣品質不良問題，台灣重要寶貴的資產就是年輕人，台灣的年輕人愈來愈少，若國家社會又沒有健康的年輕人，國家是沒有前途的。

郭台銘並強調，雖不談政治，自己只有天然色、是健康顏色，但他認為應把空氣品質納入六都重點KPI，必須要加強監督。（編輯：陳政偉）1110401