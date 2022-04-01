清明連假熱銷期看屋 履約擔保首選價金返還保證型

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）行政院消保處今天表示，去年查核預售屋建案24案，有11案的履約保證類型需執行後續作業，經查5案有缺失，提醒消費者清明連假熱銷期看屋，首選價金返還保證型履約擔保最有利。

消保處今天發布新聞稿，做出以上呼籲。

消保處說明，上述11案的履約保證樣態使用「不動產開發信託」、「價金信託」及「價金返還保證」，還要跟金融機構進行後續作業，因而請金管會檢查局就實質信託及保證事宜後續查核，結果發現有5案出現3類缺失。

這3類缺失包含沒依規定將消費者所繳價金於隔日交付信託；未如期提供價金明細給信託機構，不利專款專用的落實；以及未經第三人或會計師查核。消保處也說，上述缺失都已要求業者改善完畢。

消保處指出，預售屋履約擔保有5種類型，首選為「價金返還保證」類型，對消費者最有利，因建商未能如期完工，將由擔保的金融機構如數返還消費者已繳價金。

而「不動產開發信託」、「價金信託」類型，依規定，金融機構應建置網頁，提供消費者查詢所繳價金的交付信託資訊，建商也應於簽約時，告知網頁的查詢方式，讓消費者可隨時上網查詢。

消保處並說，但上述2種類型，分別確保興建資金或買方所繳價金「專款專用」，並不具有完工保證或價金返還保證的功能；且信託契約的受益人為建商，當建商無法依約完工或交屋時，信託帳戶如有剩餘款項，才會歸屬於消費者。

第4種類型為「同業連帶擔保」。消保處補充，許多建案採用此類型，但實務上擔保者與被擔保者如屬關係企業或同一集團，彼此間有一定關聯性，當被擔保者發生問題，擔保者的保證能力可能連帶受到影響。

第5種則是「公會辦理連帶保證協定」。消保處說，實務上鮮少有實例，因為不太會有第三方願意做連帶保證。（編輯：張芷瑄）1110401