教育部擴增雙語實驗班 111學年度預計補助55校

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（中央社記者陳至中台北5日電）台灣推動「2030雙語國家」政策，教育部將擴增高中雙語實驗班，111學年度預計補助55校，讓各校聘僱外籍英語教師，和本地教師協同教學、共同備課。

教育部今天發布新聞稿指出，110學年度起推動「補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫」，第一年補助50校，111學年度預計補助55校。計畫內容包括補助各校聘僱外籍師資，以及雙語實驗班改善教學環境、辦理研習、聘任專任助理等費用。

為了提升台灣本地教師的雙語教學能力，教育部也推動「雙語實驗班在職教師雙語教學增能學分班」，委託台灣師範大學、彰化師範大學、高雄師範大學、銘傳大學等4校開班，協助雙語實驗班的教師增能，依照教學現場實務規劃課程。

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彰師大英語系還另外辦理「高級中等學校雙語實驗班支持系統計畫」，透過入校觀課、訪視、研習等相關活動，了解現場教學狀況，提供教師更多的支持系統。

教育部近年積極投入經費、引進外師、培育本國教師，目標在2024年，6成高中以下學校的英語課程採全英語授課、1/7學校的部分領域課程也能雙語教學；2030年時，全國所有高中以下學校的英語課，都可全英語授課，1/3學校可以進行部分領域雙語教學。（編輯：張雅淨）1110405