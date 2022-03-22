教育部推7國新住民家庭母語教材 助親子共學

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（中央社記者許秩維台北22日電）為鼓勵新住民家庭參與親子共讀共學，教育部委請嘉義大學研編新住民家庭母語教材，共完成30本涵蓋越南、印尼等7國語言的新住民語家庭母語教材。

教育部今天發布新聞稿指出，新住民家庭母語教材以「母語學習」、「親子共讀」、「文化傳承」為主軸，涵蓋越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸、柬埔寨、泰國等7國語言，歷時5年，共完成3套（每套10本）。

教育部終身教育司長李毓娟表示，根據內政部移民署統計資料，截至今年1月底，國內新住民已超過57萬人；教育部自106年辦理「新住民家庭母語教材研編與推廣計畫」，透過母語教材與活動設計，讓新住民家庭有機會教導孩子說家鄉語言。

嘉義大學幼兒教育系教授葉郁菁指出，新住民語家庭母語教材採繪本形式，第1套以生活化對話為主，第2套加深教材內容，參照幼兒園教保活動課程大綱的6大領域編輯；第3套則包含人際關係、獨立自主、想像創造、關懷和家庭生活等主題，逐步加深語彙與內容。

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葉郁菁認為，家庭是母語學習的最佳場域，家長更是孩子最棒的母語啟蒙老師，因此鼓勵新住民家長使用自己熟悉的新住民語和子女互動，孩子也會因為豐富的語彙刺激，提升語言理解和表達能力。

教育部提到，新住民語家庭母語教材適合幼兒園到國小二年級的學童，每本教材都有親子遊戲或對話互動設計，新住民家長在閱讀母語教材時，也可同時學習中文；配合教材學習，也開發線上雙語有聲電子書、線上詞彙遊戲等，讓學習更富趣味性。（編輯：管中維）1110322