台灣推雙語國家 學者提醒留意AI發展

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（中央社記者陳至中台北26日電）台灣大學人文社會高等研究院今天舉辦「反思雙語國家政策論壇」，學者呼籲政府留意AI（人工智慧）發展，未來低層次的語言溝通需求恐被AI取代，真正需要的是高階英語人才。

台灣大學人文社會高等研究院在文學院舉辦實體論壇，一早演講廳就幾乎坐滿，加上同步線上直播，主辦單位估計約有上千人共同關注「雙語國家」議題。

東海大學外語系講座教授何萬順在演講中指出，「台灣人菜英文」的焦慮，背後是英檢業者的宣傳和媒體的炒作。

何萬順認為英檢成績的跨國比較，難以代表各國真正的英語能力，「因為你完全不知道是什麼人去考」。台灣至今仍有許多大專設有英檢畢業門檻，迫使許多學生不得不考，而其他國家相同程度的學生，根本就不會參與。

何萬順認為，英語作為世界通用語的地位，已經像手錶都是「順時鐘」方向一樣被鎖定了，未來也不會有變化。但隨著AI發展，比較低層次的英語溝通，應該會被AI取代，真正需要的是高階的英語人才。

何萬順呼籲政府制訂政策應更有彈性，走向「多語台灣，英語友善」，一方面肯認英語作為世界通行語言的現實，一方面也讓台灣多語言的美麗地貌更為強韌，如此一來才可收可放，順應世界變化和台灣社會的需求，避免「經濟」與「靈魂」上的雙重損失。

台大人文社會高等研究院院長、外語系特聘教授廖咸浩幽默地說，雙語國家可能是繼少子化、大學太多、高教低薪之後，第4個「國安事件」。他憂心在條件不成熟的狀態下強推雙語，會造成雙語都淪為粗糙的災難。

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廖咸浩擔心若要大幅強化英文教學，在時間和精力有限下，勢必從其他課程挪用更多時數，學生的中文能力可能衰退，英文能力也不可能跟上母語人士，無法進行高階思考，恐弱化年輕世代的創造力。

台灣師範大學文學院院長陳秋蘭提到，無人能否認英語的重要，但也不要忽略語言多樣性的可貴。在全球化時代，外語學習機會與環境越來越豐富，反而是本土語言的學習資源更需要珍惜。（編輯：管中維）1110326