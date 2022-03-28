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柯文哲擬6月出訪新加坡 考察雙語、智慧教育

2022/3/28 21:44（3/29 00:36 更新）
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台北市長柯文哲（圖）28日表示，他準備在6月出訪，考察智慧教育跟雙語教育。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲（圖）28日表示，他準備在6月出訪，考察智慧教育跟雙語教育。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台北市長柯文哲今天表示，新加坡在各方面表現都比台灣好，他準備在6月出訪，考察智慧教育跟雙語教育。

柯文哲今天晚間接受飛碟電台「夜光家族」節目主持人光禹專訪，被問及台灣如何在美、中兩大強權間平衡時表示，其實台灣已經不錯了，但也許可以變得跟新加坡一樣，「把新加坡放大4倍變成台灣」。

柯文哲指出，新加坡在國內生產毛額（GDP）等各方面的表現還是比台灣好，他最近已下令團隊準備6月去新加坡考察，去看智慧教育跟雙語教育。

柯文哲說，台北市的雙語教育其實是抄新加坡的，他105年出訪新加坡時，新加坡的內閣官員說，台灣要國際化，就要推雙語教育，因此他回來後就開始推，到今年9月已經有大約三分之一的學校可以提供雙語教育。

不過，柯文哲表示，要到全面都是雙語教育還要時間，包含師資培養、教材編寫等。

柯文哲原定今年3月要出訪美國，後因COVID-19疫情而取消，雖有媒體報導柯文哲仍在積極籌備、預計暑假前往，但市府未證實。（編輯：李錫璋）1110328

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