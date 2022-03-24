陳信瑜遭指行政不中立該下台 柯文哲說送政風

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北24日電）北市勞動局長陳信瑜遭指在與工會茶會時幫副市長黃珊珊助選、行政不中立，多名議員要求陳信瑜應下台。市長柯文哲只說全案送政風處調查。

北市議會國民黨團上午召開記者會，議員秦慧珠、游淑慧、王鴻薇等人出席。游淑慧說，接獲檢舉，陳信瑜出席2月16日與各行業工會在北市府第二行政中心舉辦新春茶會時，公開替副市長黃珊珊輔選。

錄音檔錄到陳信瑜說出「若珊珊當選，我就還在，看你們要不要我在？若要我在就支持珊珊」、「我跟你們站在一起，跟大家保證，應選認真有能力領導者，我認識珊珊是這樣的人」等話。

台北市長柯文哲今率團隊赴市議會進行施政報告，多名議員要求陳信瑜應下台。

柯文哲並未承諾，表示全案送政風處調查、有完整報告比較公平，他嚴守中立，但事情總要有前因後果。

因議會杯葛施政報告，下午宣告散會。柯文哲走出議場時被媒體堵訪，他重申應把整段錄音從頭聽到尾、送政風處調查等，照程序來。

至於陳信瑜是否需要被停職或下台，柯文哲則說，無罪推定是法治國家基本原則。（編輯：張銘坤）1110324