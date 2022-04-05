清明收假國道多路段不到40公里 估晚間8時紓解

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根據國道即時路況顯示，5日下午6時國道多路段壅塞，包含國1新竹系統到湖口等路段。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北5日電）根據國道即時路況顯示，下午6時國道多路段壅塞，包含國1新竹系統到湖口、國3關西服務區到大溪、國5頭城到坪林等路段時速都不到40公里，高公局預估要到晚間8時才會紓解。

今天是清明連假收假日，國道湧現北返車潮，交通部高速公路局發出新聞稿表示，下午國道壅塞路段包括國1北向新竹系統至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3北向高原至大溪、後龍至竹南及國5宜蘭至頭城，其餘路段大致正常。

根據國道即時路況顯示，今天下午6時國1新竹系統到湖口、大雅到台中系統、北斗-員林、台南系統-永康；國3關西服務區到大溪、茄苳-新竹系統、後龍到西濱；國5頭城到坪林等時速都不到40公里。

高公局預估，西部國道及國5都要到晚間8時以後才會紓解。

高公局說，呼籲民眾出門前務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車保持安全距離，善用高速公路1968App掌握即時路況。（編輯：吳協昌）1110405