東北季風6日晚間報到 迎風面高溫稍降有短暫雨

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天表示，明天白天水氣稍增、晚間起東北季風影響，明天及7日主要在北部、東北部高溫稍降攝氏1、2度，迎風面及中南部山區易有短暫雨；8日之後各地水氣少、氣溫逐日回升。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天環境偏東北風，白天水氣逐漸增加，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，西半部為多雲到晴，午後山區有零星短暫雨。

趙竑指出，明天晚間至7日雖有東北季風影響，但強度不強，水氣稍增，主要在基隆北海岸、宜蘭、花蘭有不定時降雨；中南部及其他地區大致多雲到晴，山區會有短暫陣雨。

趙竑說，預計8日東北季風減弱，北台灣氣溫回升，8日至12日環境偏東風及東南風，僅迎風面東半部有短暫雨，其他大致多雲到晴，午後有零星短暫陣雨。

溫度部分，趙竑提到，明天、7日白天北部、東半部高溫稍降1、2度，約為24、25度，其他地區仍有局部30度左右的高溫；東北季風影響不大，北台灣低溫仍約15、16度，其他地區約17、18度；8日之後氣溫逐日回升，預估10日之後各地高溫約28至30度左右。

趙竑提醒，西半部自6日至8日、10日至12日的夜晚清晨，馬祖在同時段的全天可能有霧或低雲，影響能見度；金門則是在11、12日全天易有局部霧或低雲。

趙竑說，目前台灣南方、菲律賓東方海域都屬於大低壓帶，內部還在組織中，可能要7日之後才會有熱帶擾動發展，目前最新資料來看對台灣不會有太明顯影響，可能稍微增加水氣；實際情況仍有不確定性，須再觀察。（編輯：陳仁華）1110405