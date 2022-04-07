不給答案引導判讀 南崁國中獲媒體素養教案特優

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（中央社記者陳至中台北7日電）桃園市南崁國中集結5大領域教師，合力推動系列課程，不提供正確答案，而是引導學生判讀資訊，獲得教育部「110年中小學媒體素養教案設計競賽」特優。

教育部今天發出新聞稿指出，媒體素養教案競賽原訂舉辦實體頒獎典禮，因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情取消，評選出的1組特優、3組優選、5組佳作，教案將陸續公布於「教育部媒體素養教育資源網」 ，提供全國學校參考。

其中獲得特優的作品「找碴？查找。早察！資訊判讀達人養成記」，由桃園市南崁國中教師蔣明倫、陳奕君、吳慈娟、羅珮勻等人設計，藉由5大領域教師和引入台灣放伴教育協會資源，共同研發課程。

南崁國中教媒體素養，改變傳統「正確答案」的教學模式，不向學生釋放「非黑即白」的訊息，也不提供學生「是非真假」的答案，而是透過一系列步驟，引導學生建立資訊判讀雷達，不再只是被動的資訊接收者，而成為主動的訊息使用者。

新竹縣大同國小教師楊瑞琦的教案獲得國小組優選，結合反霸凌議題，連結學生的生活經驗，鼓勵面對龐大資訊時，可以正確地理解、判斷可信度，並進一步重新運用、組合知識。

台南市玉井工商教師劉殷佐、柯淑偉則是結合食安議題，教導學生思考新聞媒體有無過度解讀，運用課堂中學到的專業知識辨識假訊息。

教育部表示，12年國教課綱重視素養導向學習，將「科技資訊與媒體素養」列為9大核心素養之一，未來將持續推動「中小學媒體素養教育推廣計畫」，培養學生善用科技、資訊與各類媒體的能力。（編輯：陳政偉）1110407