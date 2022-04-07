雇主聘僱外籍營造工 全面開放線上申辦

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）勞動部今天表示，為了提供營造業雇主更方便的聘僱外籍營造工申辦管道，即日起全面開放雇主聘僱外國人從事營造工作申請案件可以網路線上申辦，雇主可多加利用。

營造業雇主申請聘僱外籍營造工，勞動部日前已開放「聘僱許可」、「入國引進許可」、「轉出」、「資料異動」等申請案件，雇主可透過線上申辦。

為了擴大服務項目，勞動部今天發布新聞稿指出，即日起再開放「初次招募」、「重新招募」、「接續聘僱」等申請案件，也可透過線上申辦，也就是全面開放雇主聘僱外籍營造工所有申請案件都可線上申辦。

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勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦告訴中央社記者，過去其他業別的移工都已經開放全面線上申辦，但因為營造業移工較為特殊，所需文件比較多，因此線上申辦較為困難，但近日已經調整完成，因此全面開放線上申辦。

陳昌邦說，營造業雇主可利用工商憑證及自然人憑證申請勞動部建置的雇主聘僱移工線上申辦系統帳號，就可於線上申辦系統登打申請資料、上傳應備文件及繳納審查費，不用出門就可完成送件申請程序。（編輯：管中維）1110407