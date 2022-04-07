遊艇通上線 出海駕訓遊程等8大服務一次到位

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）台灣取得遊艇駕照人數已破2萬人，交通部航港局規劃的遊艇活動資訊平台「遊艇通」今天上線，提供玩家出海報備表單、駕訓報名管理、遊程推薦等8大服務。

航港局舉辦「遊艇活動資訊平台-遊艇通啟動說明會」，並展示「遊艇通」平台8大亮點功能，包括：會員單一帳號、即時泊區資訊、線上泊區申請、出海報備表單、經典推薦遊程、駕訓班報名管理、業者套裝行程、活動線上報名。

航港局長葉協隆表示，10年前交通部航港局成立時，取得遊艇駕照人數只有1019人，現已突破2萬人，共有2萬1456人持有遊艇駕照，成長約21倍，並持續增加，遊艇數量也由200艘增加至1212艘，可見遊艇成為國人親近海洋重要管道，也逐漸融入國人生活。

葉協隆說，服務遊艇玩家，今天上線的「遊艇通」，特別從遊艇使用者需求的角度出發，結合水、陸域旅遊資訊，提供遊艇玩家進出港、停泊、補給、修繕、水文氣候、休閒觀光、緊急應變及醫療等一站式資訊服務的單一入口網站，將以往須個別獨立完成的項目彙整在一起，讓玩家享有All in One的優質服務。

葉協隆說，未來航港局將持續精進「遊艇通」各項功能，包括介接海洋委員會海域遊憩船舶進出港線上申請系統及航港局自有各系統、簡訊通知服務系統、LINE智慧化AI系統程式串接及配合時令旅遊更新等。

遊艇通網址：https://yachtintaiwan.azurewebsites.net/。（編輯：管中維）1110407