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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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117歲老奶奶施行髖關節手術 不到1週下床練步

2022/4/7 18:35（4/7 18:46 更新）
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台中市高齡117歲的劉張奶奶（前左3）日前不慎跌倒，導致髖關節疼痛難行，台中榮總評估奶奶心肺機能尚可，由骨科團隊施行髖關節置換手術，劉張奶奶術後恢復良好，不到1週就自行要求下床使用助行器練習步行。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月7日
台中市高齡117歲的劉張奶奶（前左3）日前不慎跌倒，導致髖關節疼痛難行，台中榮總評估奶奶心肺機能尚可，由骨科團隊施行髖關節置換手術，劉張奶奶術後恢復良好，不到1週就自行要求下床使用助行器練習步行。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市117歲老奶奶日前不慎跌倒，造成髖關節疼痛難行，台中榮總今天表示，評估老奶奶心肺機能尚可，由骨科團隊施行髖關節置換手術，術後不到1週就能下床練習步行。

台中榮總今天召開記者會，骨科醫師石承民在會中指出，117歲的劉張奶奶是台中市最年老長者，平日笑口常開，喜歡到處走動，2年前台中市長盧秀燕還親自探視贈送敬老金。

石承民表示，老奶奶日前不慎跌倒，造成髖關節疼痛難行，家屬擔心老奶奶年紀大，在醫師友人建議下，轉介到台中榮總，經由中榮跨部科醫療團隊評估，認為老奶奶雖然年紀大，但心肺機能尚可，於是由骨科團隊接手，為老奶奶施行髖關節置換手術，在家屬及醫療團隊悉心照護下，恢復良好，術後不到1週就自行要求下床使用助行器練習步行。

負責手術的石承民表示，當得知病患高齡117歲時，感到相當驚訝，但由於老奶奶跌倒前可以持拐杖走路，於是骨科醫療團隊就設法讓患者重拾行走的能力。老年病患髖部骨折後之所以有高死亡率，主要是因為受傷後長期臥床，導致肺炎、泌尿道感染、褥瘡等併發症，而活動力減少導致心肺功能快速衰退，也是死亡的常見原因。

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石承民指出，很多家屬對高齡患者接受手術往往採取猶豫或保守態度，這也是很多醫師面對的難題，因此審慎的術前評估，以及醫師耐心的溝通與關懷就相當重要；畢竟臨床上面對老年人骨折，不積極治療所帶來的風險與家屬後續照護上的難度有時候反而更高。

台中榮總副院長李政鴻強調，年老不該是手術的禁忌，台灣已經邁入高齡化社會，因骨質疏鬆而導致的脆弱性骨折，如脊椎或髖關節骨折，只要經由醫療團隊的完整評估以及妥善的術前準備，依然可以放心接受手術，以爭取更好的生活品質。（編輯：陳仁華）1110407

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