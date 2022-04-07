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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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退休軍公教退撫給與調高2% 教部：機制依法啟動

2022/4/7 21:49
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（中央社記者陳至中台北7日電）教師團體關注退休公教人員定期退撫給與的調整，教育部今天表示，由於每4年檢討一次的法定期程將屆，依法啟動調整機制，決定調高2%。

全國教育產業總工會（全教產）上午發布新聞稿指出，勞保年金已調升7%，但退休教師的定期退撫給與，卻傳出因消費者物價指數累計成長率未達5%，讓退休人員「傻眼」，擔心調薪無望。

不過，下午行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，行政院今天會同考試院核定公告給付金額，自7月1日跟進調增2%。

教育部稍晚以文字回應向中央社解釋，民國107年7月1日起依公立學校教職員退休資遣撫卹條例暨其施行細則相關規定，當消費者物價指數累計成長率達正負5%時，或至少每4年，要組成專業評估小組討論是否調整。

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教育部指出，調整與否須考量6項法定因素，包括國家整體財政狀況、經濟成長率、人口成長率、平均餘命、退撫基金準備率與財務投資績效等，進而擬出評估報告或調整方案。

教育部表示，根據行政院主計總處自108年1月1日起算的物價指數，累計成長率為1.73%，沒有達到5%的啟動調整機制標準。不過教育部解釋，每4年1次的法定檢討期程，將於今年6月30日屆滿，因此依法組成評估小組，經與相關部會聯席會議，最終做出調高2%的建議，後續由行政院會同考試院公告。（編輯：管中維）1110407

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