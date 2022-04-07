白肉雞進口卡關有解方 農委會擬採專案因應【獨家】

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）為解決因航運延宕、美國禽流感疫情，導致進口白肉雞數量減少的問題，中央社記者掌握農委會與產業界今晚最新研議進展，雙方達成共識，擬採專案進口緩解困局，為期半年。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續影響國際貿易航運作業，以及近期俄烏戰爭牽動全球糧價，加上美國本土禽流感疫情擴散至22州影響，白肉雞進口量持續減少，已牽動商用白肉雞價格波動2次，且漲勢持續中。

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由於國人所吃白肉雞近3成來自美國，為解決難題，農委會防檢局6日召開專家會議研議對策，中央社記者掌握資訊，產業界因為進口卡關，超過3萬公噸數量已被買走，解決進口問題迫在眉睫，因此農委會今晚再與中華民國禽肉行銷發展協會等產業組織商討對策。

產官雙邊達成共識，決定在半年內採行專案進口方式因應，先解決產業界所稱「讓貨能進來」的問題。關於進口專案的防疫規範詳情，農委會預計8日召開記者會公布，其中有關疫情發生公告日的裝船日管制節點，將做調整，但仍會緊扣禽流感潛伏期14天的管理根據，以兼顧防疫。（編輯：管中維）1110407