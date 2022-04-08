徐國勇奉天宮參拜 指示警方加強大甲媽遶境維安

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內政部長徐國勇（右2）8日到新港奉天宮關心大甲媽遶境防疫措施，配戴上「疫苗3劑我OK」識別證，呼籲香客打滿3劑疫苗，才能陪媽祖遶境。中央社記者蔡智明攝 111年4月8日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）內政部長徐國勇今天到新港奉天宮關心大甲媽遶境防疫措施，要求警方加強維安，並引總統蔡英文的話說「戒慎但不恐懼」，雖然染疫者增加，大家免緊張。

大甲媽今晚將起程，進行8天9夜的遶境進香，徐國勇中午到新港奉天宮，在奉天宮董事長何達煌、新港鄉港林茂盛與嘉義縣民政處長楊健人等人陪同下參拜媽祖，並瞭解大甲媽遶境嘉義縣針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防範措施。

徐國勇告訴中央社記者，針對疫情大家免緊張，蔡總統說「戒慎但不恐懼」，雖然染疫者增加，但大都是輕症，今天來求媽祖保佑，讓台灣國泰民安，經濟發展。

徐國勇說，日前請台中市、彰化、雲林、嘉義縣警察局長到他的辦公室吃便當，討論大甲媽出巡防疫與安全維護作為，要求警方這次要別注意，落實民眾不摸、不抬、不鑽轎。

林茂盛指出，嘉義縣府相當重視遶境後的清消工作，原本提供給香客入住的新港國中、新港國小、文昌國小，只要清消2次，但縣長翁章梁認為不夠，要求這3間學校停課3天，再增加1次清消，確保師生安全。

徐國勇今天特別配戴上奉天製作的「疫苗3劑我OK」的識別證，呼籲香客打滿3劑疫苗，才能陪媽祖遶境。

何達煌指出，大甲媽11日抵達嘉義縣，12日上午辦祝壽大典，民眾打3劑疫苗換識別證才能參加，目前識別證已發出3000多張。（編輯：黃世雅）1110408