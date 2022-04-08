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退休軍公教退撫給與 全教總籲調高4%

2022/4/8 17:34
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（中央社記者陳至中台北8日電）行政院、考試院昨天宣布，7月1日起退休軍公教人員定期退撫給與調高2%。全教總今天呼籲，應比照公職人員調薪4%的幅度，所需經費由公務預算支應。

行政院7日會同考試院，核定公告給付退休軍公教人員定期退撫給與給付金額，將自7月1日調增2%，合計軍公教人員適用人數約53萬餘人，預估每年政府預算增加支出約新台幣32.66億元，退撫基金增加支出20.54億元。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發出新聞稿，肯定政府院調高退撫金，但理事長侯俊良仍呼籲，應以「重要民生物價指數」為標準，才能保障退休人員維持適足的經濟生活。今年1月起現職公教人員已調薪4%，建議退休人員的退撫金也應同步調整4%。

侯俊良也主張，為使退撫基金永續，應以公務預算支應調整後增加的數額，如此一來才能兼顧退休者的權益和基金的財務狀況。

侯俊良強調，調整退休給與並非政府「恩給」，而是做為雇主的基本責任。退撫給與應與在職人員的調薪連動，才能減少通貨膨脹對退休人員的衝擊。（編輯：管中維）1110408

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