網路霸凌現象 調查：台灣40萬人曾線上遭言論攻擊

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）網路時代來臨，民眾在網路查資料、於論壇發表意見是再平常不過的事情，但也因為網路具有匿名特質，不少人言論失去界線；國發會調查顯示，台灣有1.9%民眾、大約40萬人曾遭遇網路霸凌問題。

根據國發會最新公布的「109年數位發展調查」，台灣12歲以上民眾中，每3人就有2人參與社群活動，且有45.7%最近3個月曾於社群媒體或部落格發表貼文、上傳照片或影片，顯示國人透過網路進行社會聯繫、社交行為已經相當普遍。

國發會進一步就兩項指標存在的差距分析，指出台灣參與社群網路的人當中，約 1/3屬於封閉式社群或潛水參與者；而社群參與也存在遭遇網路霸凌的風險，以12歲以上全體人口計算，台灣約有1.9%的人遭遇網路霸凌問題、也就是約達40萬人曾經在網路上遭受言論攻擊。

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值得注意的是，國發會指出，和「iWIN網路內容防護機構」所揭露的109年度410件申訴霸凌案件數量相比，網路黑數可能相當驚人；這也意味，曾在網路受到言論攻擊的數目實際上可能更多。

國發會報告中寫到，有鑑於網路霸凌黑數多，培養尊重他人的網路素養才能讓問題產生本質改變；建議檢討各類管道的被使用情形、對國內霸凌現象有更多的研究外，也應該讓多數人願意共同維護網路秩序，才能讓網路霸凌問題產生本質改變。（編輯：郭無患）1110409