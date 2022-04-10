馬來西亞旅展台灣館推自行車旅遊 民眾盼赴台

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（中央社台北10日電）馬來西亞開放國境後，吉隆坡首場國際旅展本週末登場，台灣館以實景騎乘方式吸引民眾體驗台灣自行車旅遊，不少馬國民眾表示期待早日組團騎遊台灣，對台灣旅遊產品詢問熱度明顯提升。

觀光局駐吉隆坡辦事處今天發布新聞稿表示，馬來西亞1日起對國際旅客重開邊境後，吉隆坡首場國際旅展9日登場。2天的活動除了有大馬各州旅遊局及旅遊業者參展，還有台灣、日本、韓國、泰國及馬爾地夫等國家設置展館。

新聞稿指出，疫情期間馬來西亞興起自行車運動風潮，這次台灣館與台灣自行車品牌合作，在現場推出包括桃園石門水庫、南投日月潭及花蓮太魯閣等自行車特色路線體驗活動，吸引當地自行車車友排隊挑戰，他們紛紛表示期待早日組團騎遊台灣。

旅展開幕主賓、馬來西亞砂拉越州（Sarawak）首長拿督巴丁宜阿邦佐哈里參觀台灣館時表示，砂拉越州也是自行車旅遊勝地，期待未來與台灣對自行車旅遊推廣宣傳進行深度交流，促進台、馬自行車友互訪體驗。

馬來西亞華人旅遊業公會總會長包一雄指出，台灣防疫形象良好，為馬國民眾出國旅遊優選目的地，期待台灣早日開放入境旅遊，以利台、馬旅遊業者合作推出創新旅遊產品，開拓市場商機。

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觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼表示，這次旅展有多家馬國旅遊業者推出全新台灣旅遊產品，民眾諮詢熱度明顯提升。

他說，觀光局將持續聚焦馬來西亞市場辦理宣傳推廣活動，並參與當地國際旅展，加強台灣觀光市場能見度。未來配合台灣國際觀光開放期程，將邀請馬國旅遊業者、媒體參訪，以吸引馬國各族裔旅客赴台觀光，協助台灣旅遊業者搶占疫後旅遊市場商機。（編輯：馮昭）1110410