無症狀確診者增 花蓮消防局救護規格提升

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國內COVID-19本土疫情升溫，變種病毒Omicron使部分確診者呈現無徵狀感染，為避免執勤人員不慎因感染而受匡列須居家隔離進而癱瘓救災救護工作，花蓮縣消防局全面升級防護裝備，讓緊急救護任務更安全。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年4月12日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）國內COVID-19本土疫情升溫，變種病毒Omicron使部分確診者呈現無徵狀感染，而消防救護人員在第一線服務民眾，風險隨之升高，花蓮縣消防局全面升級防護裝備，讓緊急救護任務更安全。

9日深夜11時許一名男子酒後駕車，因主述頭痛、喉嚨痛經醫院採檢PCR呈現陽性反應，導致新城警分局北埔派出所及消防隊各有4名員警及2名消防員因接觸這名確診者須列為居家隔離對象。

花蓮縣消防局今天發布訊息表示，目前北埔消防隊勤務運作一切如常。由於救護人員在第一線服務有緊急救護需求的鄉親，因此為避免執勤人員不慎因感染而受匡列須居家隔離進而癱瘓救災救護工作，自4月4日起調整全縣外勤消防員分A、B班、採勤3天休3天模式運作，將因匡列而帶來的人力衝擊降至最低，兼顧防疫與人員身心平衡。

消防局長林文瑞指出，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，消防人員依循相關指引參考患者TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）選擇適當等級的防護裝備，加上高達99%以上消防員已完成第3劑疫苗施打，有信心提供全縣鄉親及遊客優質的緊急救護服務。

由於最近發現新型病毒確診者，很多並無明顯症狀，參考TOCC可能不足以確保消防員執勤免受感染的風險，為確保執勤人員安全，花蓮縣消防局自4月10日起全面升級防護裝備，每趟緊急救護出勤皆與各醫院急診室防護裝備同等級或更高的裝備，以防不慎接觸確診者被匡列居家隔離，影響團隊戰力。

林文瑞說，如此雖然耗資不斐，但為社區、為民眾的安全把關，不能用金錢衡量價值。

消防局呼籲，由於穿戴更高規的防護裝備可能比往常需要多幾分鐘的著裝時間，但做的對比做得快更重要，民眾若在街上看到全副武裝的消防員請保持鎮定，他們比民眾更重視安全，才能提供給民眾絕對安全的緊急救護服務。（編輯：張銘坤）1110412