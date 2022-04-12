隔離24小時內送藥到府 目標3成健保藥局參與

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中華民國藥師公會全國聯合會12日開會討論藥師調劑諮詢送藥到府服務，理事長黃金舜（右2）強調，各縣市藥師公會皆願扛起責任，保障受隔離民眾的醫療用藥安全，目標是全台3成、約2000家健保藥局參與。中央社記者江慧珺攝 111年4月12日

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（中央社記者江慧珺台北12日電）未來居家隔離者需要非抗病毒藥物時，可望透過「健康益友APP」選擇信賴的藥局調劑，藥師24小時內送藥到家，拍照後再通話指導用藥，藥師公會全聯會今天表示，目標是全台3成、約2000家健保藥局參與。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離匡列人數快速攀升升，指揮中心將推動確診者居家照護，針對民眾醫療需求將採遠距醫療、視訊看診開立處方，以及藥師調劑諮詢送藥到府3大原則，以症狀治療與慢性病藥物為主，暫不包括抗COVID-19病毒口服藥。

中華民國藥師公會全國聯合會今天召開會議討論此事，會後理事長黃金舜接受媒體聯訪表示，過去藥師公會已有送藥到府服務經驗，擴大執行雖會增加工作負擔，但各縣市藥師公會理事長一致通過，願一肩扛起送藥到府服務，保障受隔離民眾的醫療用藥安全。

黃金舜說，日後參與送藥到府的健保藥局地圖將一併整合至APP，經醫師遠距醫療開立處方後上傳雲端，民眾會取得1組序號密碼，透過掃描QR code即可選取信賴的藥局，1組QR code只能由1家藥局調劑，不會重複調劑。

黃金舜說，藥師接獲處方後，將於24小時內調劑並送藥到府或轉交社區大樓管理員，拍照後致電給民眾，無接觸教導如何用藥，才算完成任務。若有藥局負擔較大，則啟動配套，如由醫院或診所藥師協助送藥。

黃金舜也提到，目前雖尚未正式調查，但有部分縣市已先行調查，如雲林縣有100多家健保藥局，願意參與送藥到府的藥局有52人，將建議各鄉鎮市區至少有1家藥局提供服務。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒指出，目標未來全台3成、約2000家健保藥局加入，服務隔離中的民眾。依據中央健保署統計至今年2月底，全台健保特約藥局有6900家。

藥師公會全聯會副秘書長李懿軒說，未來藥師送藥到府服務將統一整合至「健康益友APP」，針對可能有資訊落差的高齡者等族群，藥師公會也會提供諮詢專線。

藥師公會全聯會副秘書長邱建強說明，民眾掃描遠距醫療電子處方的QR code後，系統會透過電子郵件傳送相關資料，且過程中有加密，處方個資不會外洩。

媒體提問，雙北市衛生局先前規劃使用自己的平台，如新北市與7家醫院合作執行，並透過通訊軟體LINE傳送處方給指定的藥局調劑。

但黃金舜認為，LINE傳送處方可能外洩個資，且僅由指定藥局接受處方也有壟斷問題，他強調未來全台實施藥師送藥到府，步調一定要統一，不能一國兩制。

至於藥師送藥到府的報酬，黃金舜說，藥師因執行送藥到府，所增加的工作量、人力與物力等，該如何得到合理報酬，未來將待開始執行時，再與指揮中心協商。（編輯：陳清芳）1110412