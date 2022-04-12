台灣美食搭配布袋戲 日本觀眾大開眼界

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台僑在東京經營的台灣美食餐館8日邀請曾在台灣學習布袋戲操偶的日籍師傅金川量表演，讓日本食客可邊吃台灣美食邊看戲，直呼是一大享受。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月12日

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）隨著台灣與日本友好關係升溫，東京販售台灣美食的餐館增多，一家位於東新宿的台灣餐館邀請曾在台灣學習布袋戲操偶的日籍師傅表演，讓日本人大開眼界，覺得是一大享受。

位於東京東新宿的台灣小館是一棟3層樓建築，2、3樓是用餐區。走進餐館可看到牆上有王哥柳哥童玩抽抽樂、舞獅獅頭、被喻為「台灣LV」的茄芷袋等擺飾，充滿台灣味。

8日這一天，台灣小館社長錢子畏看到2樓寫著「今年會暴富」的門上橫聯的「今」字有點歪斜，立刻叫店員貼正。他說：「這兩年都沒富到，期待今年富起來。」原本從事遊覽車生意的他說，這兩年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響生意幾乎停擺，因緣際會，開始經營起台灣美食餐館。

台灣小館在旅遊電商KKday集團日本分公司負責人林恭慶的推薦下，週五、六下午安排食客可邊享用台灣美食邊欣賞布袋戲表演。

被記者問及為何想經營餐館，錢子畏答說，曾有任職銀行的日本友人問「東京哪裡可吃到最道地的台灣料理」，他答不上來，後來剛好有人要將店面轉讓，於是他把店給頂下來，希望把自己認為最道地的台灣料理呈現出來，讓日本人品嘗。現在他很高興不僅能提供台灣美食，也能讓日本人更了解台灣布袋戲等文化。

布袋戲師傅是平時以橫濱一家茶館為表演據點的日本人金川量。8日這一天是他首度在台灣小館表演。表演前，他拿出一個紅盒子擺在表演舞台彩樓一旁的桌子上，盒內裝有戲神「田都元帥」。表演結束後，他把紅盒子移至彩樓中央恭敬地拜拜，感謝戲神庇佑。

金川對中央社記者表示，30年前曾去北京學京劇，學扮小花臉、小丑。他希望能把古早的事以日本人易懂的方式呈現出來，他想藉由戲劇方式表現，但京劇很難單獨一人呈現故事。後來，他對台灣的布袋戲產生興趣。

他在網路上查詢，知道台北的河洛坊販售傳統布袋戲偶，於是打電話聯絡，訂購了一尊布袋戲偶。2007年他親訪河洛坊，獲介紹認識後來成為他師傅的弘宛然古典布袋戲團團長吳榮昌，就近看到吳榮昌的操偶技藝，讓他嘆為觀止。

他說：「我在北京學京劇，學了神聖的動作，而這些竟然在師傅掌中全都有，真的太精湛了，超乎想像。」2008年他到河洛坊開始向吳榮昌學藝。

吳榮昌是布袋戲大師陳錫煌的大弟子，所以金川說陳錫煌是師公。陳錫煌就是布袋戲大師李天祿的長子。

金川在台灣小館的首場表演台詞夾雜日文、台語、中文，表演了戲偶耍甕、戲盤、比武等雜技。布袋戲的魅力在於「一口道盡千秋事、十指能演百萬兵」，他說，目前他單人操偶能呈現的有限，想提升到以表演說故事的程度，今年是虎年，他構思演出「虎爺」的劇碼，正在撰寫劇本。

把金川介紹到台灣小館表演的林恭慶表示，KKday之前推廣台灣美食文化的效果很好，現在是將台灣布袋戲鄉土文化結合美食文化。傳統布袋戲在日本很罕見，在台灣也漸漸式微，台灣布袋戲能在日本被看見，別具意義，透過KKday平台預約報名觀賞者愈來愈多。

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前來用餐的一對日本夫妻8日在台灣小館享受美食並欣賞首場布袋戲表演後感到很滿足。對中國古典戲劇感興趣的三木先生對中央社表示，能親眼看到單手手指就能做出多種動作，隨速度的緩急呈現各種演技，覺得太精彩了。

他還說，這和日本的文樂（人形淨瑠璃）木偶大小完全不同，能欣賞布袋戲真是一大享受。三木太太也稱讚表演精彩，讓她有了難得的經驗，內心充滿感激。她還稱讚台灣美食好吃，會向親友大力推薦。（編輯：林憬屏）1110412

台僑在東京經營的台灣小館在KKday集團日本分公司負責人林恭慶的推薦下，週五、六下午安排食客邊享用台灣美食邊觀賞日籍師傅金川量（圖）表演布袋戲。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月12日

旅日台僑錢子畏原本在東京經營遊覽車生意，這2年受到COVID-19疫情影響，改經營餐館。他希望日本民眾在東京吃到道地的台灣菜也有機會看布袋戲。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月12日

日本籍傳統布袋戲操偶師金川量8日起與台僑在東京經營的台灣小館合作，每週五、六表演布袋戲。他曾到台灣拜師學藝。圖為表演前後他拜戲神田都元帥。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月12日