2025塑膠瓶再生料擬占25% 多家業者反映有困難

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（中央社記者張雄風台北13日電）環保署擬推動非食品塑膠容器再生塑料在2025年占25%、2030年達35%，多數業者今天表達有困難。環保署表示為了減塑，目前是由業者自願參與、再經環保署認證，會再與各界討論。

行政院環境保護署擬訂「非食品接觸塑膠再生產品推動作業要點草案」，希望在2025年企業經營者或製瓶業所使用塑膠再生料達該公司指定產品所需用塑膠原料總量的25%；2030年環保署要求10大項指定產品所使用塑膠再生料達所需塑膠料總量的35%。

環保署今天舉辦草案研商會，邀工商界代表、再生料業者共同出席。多家業者認為2030年要達到10大品項產品達到再生塑料占35%，就技術面來說太趕。

其中針對化妝品部分，就有業者指出，現在透明瓶樣材質是PETG，與現在保特瓶回收的PET不能互容，PETG都是直接焚燒，要化妝品用再生料根本收不到。

再生塑料業者、宏恩塑膠董事長室永續發展組特助暨碳資產管理師蔡政修告訴中央社記者，使用再生塑料除了循環經濟外，最大的作用則是減碳；他解釋，若以一個塑膠瓶從原料、生產到丟棄的生命週期來計算，再生塑膠瓶僅會製造約新瓶1/3的排碳量。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，現在訂這份作業要點是業者自願參與，但還是希望建立規範，經環保署查驗認證後，消費者會比較信任；現有很多消費者都有環保觀念，國際上也都在推動，若能在瓶身上標示，會更利於民眾選購，未來環保署也會多加宣傳。

賴瑩瑩指出，現在也推動盡量容器、產品能用單一材質，但由於不同產品特性、需求不同，是比較偏技術層面，今天也是聽業者在技術面上所提出的問題，盡量來排除；至於作業要點發布的時間，她說之後還會有與公民團體、各機關的討論，確切的時程未定。

環保署統計，目前國內塑膠容器每年回收的再生塑料約180多萬公噸，若以25%計算，再生料使用約40至50萬公噸左右、35%約60多萬公噸，以此估算料源應足夠供應。

根據環保署資料，歐盟預計2030年強制PET塑膠瓶再生成分達30%、英國更是強制要求2025塑膠包裝再生成分達30%；荷蘭則鼓勵一次塑膠產品、包裝在2025年再生成分達35%。（編輯：陳清芳）1110413