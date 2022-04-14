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吳德榮：中部以北防陣雨 4/15晚間低溫探15度

2022/4/14 08:26
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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面快速通過，上午中部以北有局部陣雨、氣溫下降；冷空氣影響，愈晚愈冷，明晚、16日清晨平地最低氣溫下探攝氏15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面快速通過，上午中部以北有局部陣雨、氣溫下降；下半天降雨逐漸停歇，中部以北轉涼；由於鋒後冷空氣尚未抵達，今天最低氣溫將在晚間才會出現。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至16日清晨，受東北風影響，迎風面水氣多，桃園以北及東半部有局部短暫降雨，北海岸、大台北山區降雨較明顯，背風面新竹以南晴朗穩定；北偏涼、南舒適，各地早晚微冷，明晚、16日清晨平地最低氣溫下探15度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，16日上午起東北風減弱、水氣減少，北台灣轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨；17日各地晴朗穩定，午後中南部山區偶有零星降雨，氣溫回升，北舒適南微熱，早晚涼。

吳德榮說，18日微弱鋒面掠過，北部、東半部及中南部山區有局部短暫降雨；19、20日偏東風影響，天氣好轉，西晴東偶零星降雨。（編輯：李錫璋）1110414

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