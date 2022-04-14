廢棄物處理量疑慮 台中大里夏田產業園區環評再審

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（中央社記者張雄風台北14日電）台中市為推動產業發展及未登記工廠合法化，提出大里夏田產業園區計畫環評案，然而環委認為報告中廢棄物處理規畫方式不清，處理量能可能不足，建議重新評估、補充資料後再審。

行政院環境保護署今天召開「大里夏田產業園區環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。開發單位台中市政府表示，園區位於台中大里，範圍面積約188公頃。

本案於108年3月經環評大會決議應進入第2階段環境影響評估。去年4月行進第1次初審，環評委員認為園區引進產業類別及用水、用電需求規劃不明，廢棄物處理、環境監測計畫等仍有不足。

開發單位今天表示，園區主要引進產業為金屬製品、電力設備及配備製造業、機械設備、產業用機械設備維修及安裝業等；也會針對未登記工廠輔導策略，透過招商方式輔導本區周邊未登記工廠合法進駐。

開發單位並承諾，工業用水回收率由原本32.8%提升至51.5%、園區用水回收率29.9%提升至42.2%，並設置污水處理廠，部分污水處理至中水回收水質標準後，再利用於園區內部分工業用水、綠地澆灌及道路洗掃使用。

開發單位提到，開發初期由於事業廢棄物量少，無法達到穩定運轉及經濟規模，故先以各廠商自行分類貯存，委由合格處理業者清運處理；當產業專用區廠商進駐達一定比例時，且區內事業廢棄物已無法委由合格處理業者清運處理時，於園區內環保設施用地闢建環保處理設施。

環委直言，廢棄物處理應該是中市環保局、經發局要有共識，不能打迷糊仗；達一定比例是多少、環保處理設施到底是什麼也不明講；更當場詢問中市環保局，現在市內3座焚化爐處理量能是多少、未來陸續整改是否還有處理餘裕。

中市環保局坦言，目前3座焚化爐處理量約74萬9500噸，但未來餘裕量可能沒辦法負荷。

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也有環委建議，台中市廢棄物處理量能不足，園區應該自籌處理量能，若一開始怕沒垃圾處理，可以處理市內垃圾；如果要設焚化爐，附近民眾會更關注，要事先溝通。

經閉門會議討論，本案建議補充修正後再審。環委要求強化說明本計畫受拆遷戶及未登記工廠安置可申請原位置保留分配的具體執行方式；評估放流水符合灌溉水概準及提升用水回收率的可行性；加強土壤及地下水監測；目前預估園區每年揮發性有機物排放達280噸，但僅抵換約74%，應評估降低排放量的可行性。（編輯：陳政偉）1110414