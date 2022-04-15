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台灣穿山甲安抵布拉格 適應一個月後亮相

2022/4/15 07:03（4/15 07:37 更新）
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（中央社記者林育立柏林14日專電）台北市立動物園借殖的穿山甲今天安抵布拉格動物園，在檢疫和適應一個月後，預計5月中正式亮相。

台北市立動物園借殖捷克首都布拉格的一對穿山甲，在非洲區長蔡昀陵及獸醫師吳立信的陪同下，當地時間今天清晨安抵布拉格動物園。

這對名為果寶（雄）及潤喉糖（雌）的穿山甲，目前已入住印尼叢林區的夜行區，在為期一個月的檢疫和適應期後，預計5月中旬首度在媒體前亮相。

布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）今天對台灣協助運送表示感謝，並宣布4月底將開放民眾在市府網站票選捷克文的暱稱。

穿山甲在歐洲相當稀有。據賀瑞普個人的說法，他小時候在一本介紹布拉格動物園的書上看過穿山甲的照片，從此就愛上這種看起來像是「會動的松果」的動物。2019年3月他首次訪台，主動要求台北市贈送穿山甲。

2020年1月，台北市長柯文哲訪問布拉格與賀瑞普締結姊妹市，兩市的動物園長同時簽署保育合作備忘錄，推動中華穿山甲的借殖計劃。

穿山甲如今入住布拉格動物園，可望成為布拉格與台北姐妹市友誼的象徵，也讓布拉格成為德國萊比錫後，第2個擁有台灣穿山甲的歐洲動物園。（編輯：周永捷）1110415

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