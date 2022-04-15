學習歷程商品化？國教署：努力宣導避免誤會受騙

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國民黨立委洪孟楷（中）15日在立法院舉行記者會，質疑高中「學習歷程」商品化，電商平台就在賣，要求教育部正視亂象。對此，與會的教育部國教署副署長戴淑芬（左2）回應，持續努力宣導學習歷程檔案的運用，避免誤會、受騙。中央社記者郭日曉攝 111年4月15日

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（中央社記者范正祥台北15日電）國民黨立委洪孟楷今天質疑，高中「學習歷程」商品化，電商平台就在賣，要求教育部正視亂象。對此，教育部國教署副署長戴淑芬回應，持續努力宣導學習歷程檔案的運用，避免誤會、受騙。

洪孟楷與新北市中小學家長會長協會等團體在立法院召開記者會，表示接獲家長反映與投訴，指出坊間大型拍賣平台如雨後春筍般出現很多販售高中學習歷程檔案的商品，而且價格參差不齊，從標價新台幣1元起標，到3000元不等的價格。

他質疑，如果在電商平台，高中學習歷程檔案變成是一門可以競爭、可以招攬的生意，提供巧門製造弊端，對所有考生豈有公平性可言，要求教育部正視亂象。

談及高中學習歷程檔案，洪孟楷說，如果學生一步一腳印累積「學習歷程」，這是好事，值得鼓勵，但是不要變成「軍備競賽」、「經濟競賽」、「商業競賽」，這不是當初設計新課綱和學習歷程的初衷。他也擔心，家長或學生有被詐騙風險。

對於洪孟楷質疑學習歷程商品化，出席記者會的教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬說，教育部會持續努力，宣導學習歷程檔案的運用，避免誤會、受騙。

戴淑芬表示，如果認識學習歷程檔案是什麼，應該就可以避免被電商錯誤引導。

她指出，學習歷程檔案包含學生基本資料、修課紀錄、課程學習成果、多元表現，資料都要透過學校平台，送到學習資料庫中央平台，再由中央平台送到招生單位。

戴淑芬舉例，課程學習成果，學生把學習單或心得作品上傳給教師，經過教師認可，再送到學校平台，學校平台會在固定時間上傳中央學習資料庫，必須經過學校系統和教師認證，所以外面的商品進不來；多元表現也是透過學校平台上傳。

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她指出，學習歷程檔案製作，是希望學生掌握自己的特質，適性揚才，找到自己的特色，說自己的話、表達自己的想法、能夠有反思、找到未來學習的興趣與方向，讓大學端的教授認可這是科系要收的學生，因此展現獨一無二的自我非常重要，如果是商品化，每個複製都是一樣，大學教授就看不到學生獨一無二的特色。

戴淑芬表示，學習歷程檔案要回到從課堂的學習，幫助學生未來要發展的方向，展現有實力、充滿活力，而且願意持續努力的自我，獲得大學的認可。（編輯：黃國倫）1110415