澎湖伯盃拉力賽 逾百跑車16日同場競飆

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2022澎湖華盟「澎湖伯盃」拉力賽16日將登場，各參賽車隊陸續將跑車從本島運送到澎湖，部分車手也分批到澎湖調整車輛、測試道路狀況，準備大展身手。中央社 111年4月15日

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（中央社澎湖縣15日電）「2022澎湖華盟－澎湖伯盃」拉力賽首度移師外島，16、17日在湖西鄉龍門村路段封街進行4回合賽事。賽車教父「廖老大」也將率車隊出賽，有來國內百輛拉力車同場競飆，精彩可期。

澎湖華盟拉力賽除了現場120輛價值千萬元跑車吸睛，6日才在台中港環港北路進行直線加速攝影，以「打龜號」刷新中國大陸網紅「杰爺」快車記錄的台灣賽車教父「廖老大」廖志賢也率所屬車隊前來競速，能否一舉破亞洲紀錄最為引人矚目。

華盟拉力賽車運動推廣協會表示，華盟拉力賽今年首次移師離島的澎湖舉行，分街車四傳組、改裝組、手排組、自排組與後驅組等5組進行。比賽採單一SS路段在全長6.7公里路段，進行4回合賽制，國內120輛跑車下場競技，車手們今天陸續抵達並先行熟悉路段，明後兩天一展身手。

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澎湖縣政府旅遊處表示，華盟拉力賽車運動推廣協會為推廣國內賽車運動，並促進地方旅遊經濟，首度移師龍門及菓葉村舉辦賽事。活動有參加車手與眷屬超過千人抵澎湖，包括澎湖縣府、台華輪、澎湖國家公園管理處協助。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不穩定，除了落實防疫規定，加上參賽車輛高速在道路上呼嘯而過，縣警局規劃交管範圍，附近景點「閉鎖陣地」週邊做為停車場使用，提醒遊客及民眾觀賞注意安全。（編輯：孫承武）1110415